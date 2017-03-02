陸政協：香港能選出北京信任的特首
關於北京對下屆香港特首候選人的評價，甚至是否有屬意人選，中國大陸全國政協發言人王國慶今天避答這一問題，僅表示中國大陸相信香港能選出「中央信任、有管治能力」的特首。
中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議3日將開幕，今天依例舉行開幕前記者會。有港媒問到，中國大陸中央對下屆香港特區行政長官候選人有何評價？是否已有「意向人選」？王國慶在回答時，作上述表示。
王國慶說，中國大陸希望香港特首選舉能依法、有序、順利地進行，當然也相信香港一定能選出一位「愛國愛港、中央信任、有管治能力、港人擁護」的行政長官人選，中國大陸「翹首盼望」。
王國慶並針對「一國兩制」在香港實施20年出現了「新情況、新問題」，以及能否確保香港持續繁榮穩定產生的疑問指出，「一國兩制」在香港取得的成就是「舉世公認的」，當然也會遇到一些新情況、新問題」。
他說，維護中國大陸國家主權、安全和發展利益，保持香港長期繁榮穩定，是「一國兩制」的根本宗旨。中國大陸中央貫徹「一國兩制」方針，始終堅持「堅定不移，不會變、不動搖」，以及「全面、準確」，確保「一國兩制」在香港的實踐「不走樣、不變形，始終沿著正確的方向前進」。
他表示，無論是中國大陸和香港民眾之間，還是香港內部不同界別、不同階層之間，只有「充分尊重彼此的利益和關切，理性務實，求同存異」，才能縮小分歧、化解矛盾、避免衝突，把香港建設好。1060302
(中央社)
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