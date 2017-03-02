金點新秀設計徵件 孫正華陳俊良擔評審
2017金點新秀設計獎徵件即日開跑，主辦單位公布金點新秀設計獎評審召集人名單，包括王士俊、陳俊良、陸希傑、孫正華、章琦玫、鄒駿昇、劉耕名等，挖掘台灣設計明日之星。
2017金點新秀設計獎徵件即日起開放報名，將在3月21日下午5時截止，總獎金超過新台幣200萬元。
「金點新秀設計獎」從「新一代設計獎」升級轉型，今年邁入轉型後第3年，是「新一代設計展」唯一官方指定獎項，去年金點新秀設計獎共有64校136系所參與，報名件數高達4462件。
今年金點新秀設計獎延續七大參賽類別各自設立評審召集人制度，由召集人領軍選出評審委員，嚴謹的評選制度，突顯了金點新秀設計獎的公信力與權威性。
今年七大類別召集人分別由西屹設計創辦人王士俊(產品設計類)、自由落體設計公司總經理陳俊良(工藝設計類)、CJ STUDIO創辦人陸希傑(空間設計類)、時尚媒體人孫正華(時尚設計類)、中華平面設計協會理事長章琦玫(包裝設計類)、吉日設計負責人鄒駿昇(視覺傳達設計類)，以及Bito甲蟲創意創意總監劉耕名(數位多媒體設計類)擔綱，將透過不同的視角評選出具潛力的設計青年。
入圍決選名單將在4月14日公告，決選則於新一代設計展首日5月19日在展覽現場舉辦，頒獎典禮於5月21日於世貿一館舉行。1060302
(中央社)
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