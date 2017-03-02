日皇夫婦訪越南 會二戰日軍眷屬

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日皇明仁首次訪問越南，今天會見日本二戰軍人在越南的眷屬，這是他試圖用以撫慰戰爭傷痕的出訪行程之一。

英國「每日郵報」（Daily Mail）與路透社報導，83歲的明仁偕82歲皇后美智子會見了大約16名日軍與越南女子的婚生子女，包括1名94歲的日軍遺孀阮氏春（Nguyen Thi Xuan, 音譯）。這些日軍眷屬多半已60多歲。

日本1945年戰敗後，多數日軍從佔領的中南半島撤退返鄉，但仍有約600人留在當地，加入越南獨立領袖胡志明旗下越南獨立同盟會，對抗法國殖民部隊。

法越戰爭結束後，這些退役軍人返回日本，但許多人無法攜眷同行。

阮氏春是這次會面中唯一仍健在的日軍遺孀，她說，「今天能見到天皇與皇后讓我很感動。雖然他們年事已高，仍長途跋涉來這裡與我們見面。」

雖然明仁並無政治實權，但他的海外訪問行程通常具有外交意涵，這次出訪越南，正當日越因對中國大陸崛起同感憂心而加強兩國關係的時機。（譯者：中央社廖禹揚）1060302

(中央社)