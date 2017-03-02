政府管制赴陸 退將批動輒戴人紅帽子

政府要管制退將或離職政務官赴陸行為，有退役將領批評政府矯枉過正，就像是1950年代初期的麥卡錫主義，動輒給人戴紅帽子；有退將表示一定會遵守法律，但反對把退將當圖騰。

行政院將修改兩岸關係條例，管制退離職人員包括中將以上軍官、政務副首長以上政務官、涉密程度較高的官員赴陸，管制至少3年，並增訂申報機制，涉密程度高者，管制期屆滿後赴陸仍需向原機關申報備查，若原機關認為有必要，部分人員需終身申報，違者可能被追回月退俸或罰錢。

海軍退役中將蘭寧利受訪時說，退將如果要到大陸參加研討會之類的活動，對方可能有軍政人員參加，如此先向主管機關報告，這是合理的，但一般私人旅遊，如果也要終身報備，根本是矯枉過正。他批評政府作為就像是1950年代初期的麥卡錫主義，動輒給人戴紅帽子。

蘭寧利說，許多美國的退役將領退役也應邀到中國大陸參加論壇、座談會，美方似乎沒人懷疑他們會洩密；政府以洩密為大帽子，說穿了在意的其實是面子問題，何況台灣已經制定國家機密保護法，每項機密都有解密的年限。

日前因為出席中共紀念孫中山大會引發爭議的退役中將吳斯懷說，只要法律規定，自己一定會遵守，但他反對把退將當圖騰的行為。

吳斯懷說，他想從憲政與國家制度穩定性的觀點來質疑這項政策，如果認為退將或前官員前往大陸就可能洩密，「那麼要不要考慮限制其他國家？難道我國的機密被洩漏給其他國家就沒有關係？」1060302

(中央社)