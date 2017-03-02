腸病毒恐併發心肌炎 勤洗手預防
腸病毒從每年3月下旬起延燒，5、6月達高峰。北市聯醫忠孝院區小兒科醫師吳佩圜提醒，腸病毒可能併發心肌炎，呼籲家中有5歲以下幼兒的民眾當心，一定要勤洗手，預防勝於治療。
3月下旬起往往是腸病毒好發季節，北市聯醫忠孝院區收治一名病例，2歲的邱小妹一向身體健康，因發燒一天合併喉嚨痛而掛急診，醫師發現其心跳速度較慢且不規則，精神活力稍差、食慾下降，診斷為腸病毒泡疹性咽峽炎合併心肌炎，住院治療3天後退燒、一週後心律改善。
吳佩圜指出，腸病毒傳染力強，主要常見症狀為手足口病或泡疹性咽峽炎，有時會併發心肌炎、結膜炎、中樞神經系統感染（腦炎、腦膜炎、急性肢體麻痺症候群）等重症，5歲以下幼童佔所有併發重症的90％。
吳佩圜提醒，家有5歲以下幼兒的家長要當心，一定要用肥皂勤洗手，酒精乾洗手無法有效殺死病毒，流行期間避免出入人潮眾多的公共場所。家長可稀釋漂白水消毒環境。1060302
(中央社)
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