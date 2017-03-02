弘光海青班開訓 東南亞學生來台學習

弘光科大「海外青年技術訓練班」本週開訓，來自印尼、越南、汶萊等地學生，來台學習烘焙、美髮等技術，開訓典禮學生代表送上束脩六禮，學生表示，「2年至少考上2張證照。」

弘光科大第36期「海外青年技術訓練班」本週開訓，弘光科大校長黃月桂表示，弘光的美髮、烘焙很有名，儘管海青班上課時間1年9個月，近2年的時間有限，不過，「同學來對地方了！」

黃月桂鼓勵同學，在上課的時候儘量問老師，千萬不要客氣，把課堂上的知識、技術全都學起來。

緊接著4名海青班的學生代表，拿著古禮束脩拜師，包括肉乾、芹菜、紅豆、蓮子、龍眼、紅棗，主持人向所有學生說明古代弟子拜師的意義，由於來自東南亞的學生，幾乎是第一次看到這種孔子傳下來的拜師古禮，都覺得很有趣，齊聲的說，「慎重拜師，一定要好好的念書。」

海青班老師回贈拜師學生代表廚師帽、剪刀等工具，給烘培班、美髮班的學生，象徵傳習技藝及中華文化香火，並勉勵同學努力學習，老師不忘跟同學約定：「近2年的時間，每個人至少要考取2張專業證照」。

同學信心滿滿大聲回應，「我一定可以做到。」甚至有人自許不只考2張，還要考到4張，讓念書的CP值達到最高。

馬來西亞的學生陳詠賢說，她得知弘光科大很有名，因為哥哥來台灣念書，所以跟隨腳步一起來，「來這邊學烘培，希望可以學到一技之長，除了念2年的海青班，更希望可以繼續念弘光的大學部，學到更多技術，讓自己更精進。」

國際長田其虎表示，學校近年來配合僑委會開辦海青班，鼓勵對烘焙、美髮有興趣的海外青年報名參加，安排古禮拜師，讓學生體會尊師重道的儒家文化，經過2年學習，畢業生多數都能考取證照，畢業後就業或自行創業開店都很受肯定，希望同學可以學到真正的本事。1060302

(中央社)