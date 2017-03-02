馬祖醫師9成北醫人 一條龍守護居民健康

連江縣有9成醫師來自北醫大，這群馬祖子弟留鄉，全方位守護居民的健康，北醫大今天也正式成立連江縣校友會，希望未來能和全國其他各地的校友會串連。

台北醫學大學在馬祖列島上，有逾40名北醫畢業校友在此服務，台北醫學大學連江縣校友會今天正式舉行成立暨會員大會，現任縣長劉增應、前縣長楊綏生、台北醫學大學校長閻雲等人與會，現場也投票選出首位理事長，由縣長劉增應獲選。

北醫大校長閻雲表示，連江縣立醫院、衛生局及衛生所，高達9成醫師來自北醫大，現任連江縣長劉增應及前縣長楊綏生也都是北醫校友，兩人從醫界轉戰政壇，不僅在施政上造福更多人，也牽起北醫與馬祖的緣份，讓更多公費生返鄉服務。

閻雲指出，北醫校友遍及全台，如今在連江縣也成立校友會，代表北醫校友充滿凝聚力，希望未來全國的校友會能夠一一連線，攜手合作交流。

連江縣長劉增應是土生土長的馬祖人，民國66年以馬祖高中第一名畢業，獲得全縣唯一保送到台灣學醫的機會，成為北醫大公費醫學生，畢業後即返鄉行醫，從基層醫師一路當到縣立醫院院長及衛生局局長，行醫逾30年。

劉增應表示，早年公費醫學生都必須當成全科醫生在訓練，讓馬祖的公費醫生幾乎是「十項全能」，也由於醫療資源缺乏，他畢業後回鄉行醫，特別加強當地衛生教育及預防醫學，找出罹患疾病的高危險群，逐年改善馬祖衛生醫療環境，提供30歲以上居民免費健檢，現在馬祖平均餘命84歲，高居全國第一，堪稱「全國最長壽」縣市。

「以前幫病人開藥，現在替馬祖把脈」，劉增應表示，感謝母校北醫大協助培育醫療相關人才，投入地方醫療行業，為馬祖建立完善的醫療照顧體系，讓縣府更有能力照顧居民的健康，也希望更多馬祖子弟能回鄉投入醫療工作，成為守護馬祖健康的最佳生力軍。1060302

(中央社)