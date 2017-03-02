馬祖醫師9成北醫人 一條龍守護居民健康
連江縣有9成醫師來自北醫大，這群馬祖子弟留鄉，全方位守護居民的健康，北醫大今天也正式成立連江縣校友會，希望未來能和全國其他各地的校友會串連。
台北醫學大學在馬祖列島上，有逾40名北醫畢業校友在此服務，台北醫學大學連江縣校友會今天正式舉行成立暨會員大會，現任縣長劉增應、前縣長楊綏生、台北醫學大學校長閻雲等人與會，現場也投票選出首位理事長，由縣長劉增應獲選。
北醫大校長閻雲表示，連江縣立醫院、衛生局及衛生所，高達9成醫師來自北醫大，現任連江縣長劉增應及前縣長楊綏生也都是北醫校友，兩人從醫界轉戰政壇，不僅在施政上造福更多人，也牽起北醫與馬祖的緣份，讓更多公費生返鄉服務。
閻雲指出，北醫校友遍及全台，如今在連江縣也成立校友會，代表北醫校友充滿凝聚力，希望未來全國的校友會能夠一一連線，攜手合作交流。
連江縣長劉增應是土生土長的馬祖人，民國66年以馬祖高中第一名畢業，獲得全縣唯一保送到台灣學醫的機會，成為北醫大公費醫學生，畢業後即返鄉行醫，從基層醫師一路當到縣立醫院院長及衛生局局長，行醫逾30年。
劉增應表示，早年公費醫學生都必須當成全科醫生在訓練，讓馬祖的公費醫生幾乎是「十項全能」，也由於醫療資源缺乏，他畢業後回鄉行醫，特別加強當地衛生教育及預防醫學，找出罹患疾病的高危險群，逐年改善馬祖衛生醫療環境，提供30歲以上居民免費健檢，現在馬祖平均餘命84歲，高居全國第一，堪稱「全國最長壽」縣市。
「以前幫病人開藥，現在替馬祖把脈」，劉增應表示，感謝母校北醫大協助培育醫療相關人才，投入地方醫療行業，為馬祖建立完善的醫療照顧體系，讓縣府更有能力照顧居民的健康，也希望更多馬祖子弟能回鄉投入醫療工作，成為守護馬祖健康的最佳生力軍。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。