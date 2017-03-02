韓媒：6名北韓軍人 持槍入陸

我要評比

韓聯社中文網報導，據多名消息人士透露，6名北韓軍人2月28日晚間持槍進入中國大陸緊鄰北韓的吉林省長白朝鮮族自治縣境內，當地公安單位正在追查他們的下落。

報導指出，公安單位還向當地居民發送簡訊，內容為「緊急通知，今天朝鮮6人持槍，從金廠村越境到八道溝鎮境內，當地各書記已通知村民做好應急防範工作，發現可疑人員立即報警」。

消息人士表示，目前這些越境的北韓軍人還沒有任何不當舉動，推斷仍在中國大陸境內。

對於這些北韓軍人進入中國大陸的原因，一名消息人士說，有可能是「遭到上級軍官的毆打和體罰」。

由於北韓缺糧，2000年後多次發生北韓軍人或居民越境搶劫中國大陸農戶的事件

。2013年12月，一名北韓男子越境闖入吉林省延吉市一戶民宅，殺害一對老夫婦後攜財物逃離，後被公安逮捕。

2014年12月，吉林省和龍市南平鎮發生1名北韓逃兵持槍闖入民宅搶劫事件，導致5人傷亡。

2016年7月28日，5名北韓軍人持槍越境搶劫中國大陸居民，其中2人被捕，但2名中國大陸員警中彈送醫。1060302

(中央社)