機捷營運 80多名老榮民意難忘

機場捷運正式營運，在首日搭乘的乘客中有80多位來自桃園榮家的長輩，總歲數高達6000歲，他們進出捷運站時依序排列，不少人興奮感嘆「有機會搭到機捷」。

機場捷運今天正式營運，為台灣交通史上劃上重要的里程碑，未來不管是國內外旅客在入出境桃園國際機場時，均可搭乘便捷、舒適的機捷，快速抵達台北市區，或者藉由高鐵的轉運，快速接駁到機場。

而在首日搭乘的乘客中，除了不少前往桃園機場搭機的旅客外，還包括沿線的民眾，也嘗試改變通勤方式，改以機捷上下班；多名在林口長庚醫院上班的醫護人員表示，又多了一項新選擇。

另外不少社福團體，或是退休人士、銀髮族也都選擇今天試乘，主要原因是考量「日前免費的試營運時人太多，選擇正式營運後的半價優惠比較實在，也比較舒適輕鬆」。

在首日的搭車行列中，有80多名桃園榮家的榮民，在桃園市議員劉茂群安排下，讓這群「總歲數超過6000歲」的榮民長輩，也能一償夙願，體驗什麼是機場捷運，其中97歲的潘伯伯更是精神抖擻。

榮民們從中壢A21站搭到A8長庚醫院站，沿途開懷欣賞風光，到站後更是依序排隊，整整齊齊，令人感受到一生戎馬、遵守紀律的作風。

不少人對於能搭上機捷感到相當興奮，有人也感嘆能在人生邁入黃昏之際，能有機會體驗嶄新的交通建設，不時露出欣喜的笑容。1060302

(中央社)