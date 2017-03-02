無人駕駛車 高市盼6月供試乘
高市府交通局長陳勁甫今天表示，市府與民間合作正在洽談引進低碳交通的工具GRT「無人駕駛接駁車」，盼6月在鼓山哈瑪星一帶開放民眾試乘。
陳勁甫表示，市府在和業者接洽相關事宜，盼6月有兩輛中型GRT讓民眾體驗試乘，10月於全球交通盛典期間，也成為低碳運具的一個亮點。
陳勁甫今天出席「亞洲新灣區開發戰略」國際研討會，以「生態交通與亞洲新灣區新交通治理策略」為題，發表演說。
他指出，翻轉高雄經濟驅動力的亞洲新灣區，將仿效國外做法，引進GRT「無人駕駛接駁車」，成為低碳交通的工具之一。
陳勁甫指出，高屏地區PM2.5空污很嚴重，交通主管單位要從生態低碳交通工具的供給做起，盼降低移動污染源。他表示，高雄市已擁有捷運、輕軌、電動公車、雙層巴士、低地板公車、渡輪以及公共自行車，鼓勵民眾使用多元公共運具，才能提升大眾交通工具的使用率，降低私有運具的比例和造成的污染。
他說，市府已在和業者洽談引進無人駕駛中巴的細節，希望早日讓民眾體驗試乘。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。