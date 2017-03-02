無人駕駛車 高市盼6月供試乘

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高市府交通局長陳勁甫今天表示，市府與民間合作正在洽談引進低碳交通的工具GRT「無人駕駛接駁車」，盼6月在鼓山哈瑪星一帶開放民眾試乘。

陳勁甫表示，市府在和業者接洽相關事宜，盼6月有兩輛中型GRT讓民眾體驗試乘，10月於全球交通盛典期間，也成為低碳運具的一個亮點。

陳勁甫今天出席「亞洲新灣區開發戰略」國際研討會，以「生態交通與亞洲新灣區新交通治理策略」為題，發表演說。

他指出，翻轉高雄經濟驅動力的亞洲新灣區，將仿效國外做法，引進GRT「無人駕駛接駁車」，成為低碳交通的工具之一。

陳勁甫指出，高屏地區PM2.5空污很嚴重，交通主管單位要從生態低碳交通工具的供給做起，盼降低移動污染源。他表示，高雄市已擁有捷運、輕軌、電動公車、雙層巴士、低地板公車、渡輪以及公共自行車，鼓勵民眾使用多元公共運具，才能提升大眾交通工具的使用率，降低私有運具的比例和造成的污染。

他說，市府已在和業者洽談引進無人駕駛中巴的細節，希望早日讓民眾體驗試乘。1060302

(中央社)