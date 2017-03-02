5年級生寫信提議 特斯拉執行長讚好主意

我要評比

一向不喜歡商業廣告的特斯拉汽車，執行長馬斯克今天發推文，表示將接受密西根州1名5年級小女孩舉辦自製廣告比賽的建議。

「財星雜誌」（Fortune）報導，密西根州女生布莉雅（Bria）寫信提議馬斯克（Elon Musk），為特斯拉舉辦自製廣告比賽，選出最佳商業廣告。布莉雅的父親在他的推特上發表女兒的信。

馬斯克寫推文回應說：「謝謝妳可愛的信，聽起來是個好主意，我們將這麼做！」

布莉雅立志從政，她在信中說，特斯拉汽車是她見過「最棒的東西」，她希望未來能開特拉斯汽車。

布莉雅信中說：「你可以給贏家一整年免費超級充電或Model 3復活節彩蛋或其他什麼。」她是為了學校活動寫這封信。

她寫說：「很酷的是你根本不用花時間、不用花錢幫自己廣告。」

布莉雅還說：「如果你可以為我張羅1件特斯拉T恤，那就太酷了。」

她同時對密西根州沒有販賣特斯拉汽車表達失望。（譯者：中央社羅苑韶）1060302

(中央社)