5年級生寫信提議 特斯拉執行長讚好主意
一向不喜歡商業廣告的特斯拉汽車，執行長馬斯克今天發推文，表示將接受密西根州1名5年級小女孩舉辦自製廣告比賽的建議。
「財星雜誌」（Fortune）報導，密西根州女生布莉雅（Bria）寫信提議馬斯克（Elon Musk），為特斯拉舉辦自製廣告比賽，選出最佳商業廣告。布莉雅的父親在他的推特上發表女兒的信。
馬斯克寫推文回應說：「謝謝妳可愛的信，聽起來是個好主意，我們將這麼做！」
布莉雅立志從政，她在信中說，特斯拉汽車是她見過「最棒的東西」，她希望未來能開特拉斯汽車。
布莉雅信中說：「你可以給贏家一整年免費超級充電或Model 3復活節彩蛋或其他什麼。」她是為了學校活動寫這封信。
她寫說：「很酷的是你根本不用花時間、不用花錢幫自己廣告。」
布莉雅還說：「如果你可以為我張羅1件特斯拉T恤，那就太酷了。」
她同時對密西根州沒有販賣特斯拉汽車表達失望。（譯者：中央社羅苑韶）1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。