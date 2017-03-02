退將赴陸修法 陸委會：有初步方向
針對行政院研擬強化退離職公務及軍職人員赴中國大陸管理措施，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，各種方案均在行政院討論中，已有初步方向。
邱垂正下午在行政院大陸委員會例行記者會中針對媒體相關提問作上述表示。
行政院長林全今天中午與立委便當會，討論兩岸人民關係條例中，有關退將赴中國大陸的管制與處罰修法方案。
行政院發言人徐國勇會後轉述，將修改兩岸關係條例，退將或政務官赴中國大陸將管制至少3年。若有違反者或損及國家尊嚴，最重可追回全部月退俸，若領一次退休金，最重可罰新台幣300萬元。
邱垂正說，陸委會已經依據行政院指示配合研議強化管理規範，以符合社會期待。各種方案均在行政院討論中尚未定案，但已有初步方向，行政院會後也已透過發言人對外說明。
針對媒體記者詢及，此舉是否有「去中國化」之虞，邱垂正則表示不必過度泛政治性解讀。1060302
(中央社)
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