花蓮傳運鈔車撞大貨車意外 兩保全雙腳骨折
(18:50更新內文)花蓮縣壽豐鄉2日下午傳出運鈔車與大貨車相撞意外，強大的撞擊力，使得運鈔車車頭嚴重毀損，車上兩名保全受重傷，民眾發現緊急報案，救護人員到場緊急將兩人救出，分別轉送花蓮門諾醫院及花蓮醫院救治，至於詳細事故原因仍待警方深入調查。
1部台灣保全的運鈔車，今日下午4時42分許，經壽豐鄉台11線22.5K公里處，過水璉加油站往南時，與對向大貨車相撞車禍，造成保全車頭損毀，2名保全員受困車上，全身受有多處創傷，被警消送往醫院急救，至於大貨車左前方車頭則輕微受損，黃姓司機（38歲）僅受輕微撞擊。
消防水璉分隊小隊長陳百年說，兩名傷者分別為王姓保全（30歲）駕駛及邱姓保全（24歲）兩人小腿、腳踝部骨折、意識清楚，其餘並無其他外傷，傷患經包紮送醫後並無生命危險。
吉安警分局表示，車上鈔票並無短少，但無法透露車上載運金額，保全公司獲報後，已指派另一台運鈔車輛將車上金錢戒護載離，警方指出，大貨車司機酒測值為0，至於王姓保全員尚待醫院抽血進行酒測，警方才能進一步釐清車禍發生原因。
(中時)
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