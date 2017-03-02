高市篩檢遲緩兒 巡迴17個公托中心

高雄市兒童發展協會理事長邱先富（左一）教導托嬰中心托育人員，為兒童作發發評估。（呂素麗攝）

高雄市兒童發展協會理事長邱先富協助孩子翻身。（呂素麗攝）

「我的孩子1歲多還不會站，怎麼辦？」0至3歲是兒童發展的關鍵時期，高雄市社會局去年與高市兒童發展協會合作，到全市17個公共托嬰中心進行早療知能巡迴輔導，篩檢出5名疑似發展遲緩兒童並協助輔導，成效良好；今年繼續辦理，今天起至5月底巡迴全市各托嬰中心輔導。

今年第1場2日在三民區陽明公共托嬰中心舉行，由有豐富早療經驗的高市兒童發展協會理事長邱先富教導老師及家長，如何在生活上協助發展較慢的孩子，讓他們在黃金期不要錯失療育的機會。

社會局副局長葉玉如說，公共托嬰中心都是2歲以下的孩子，有些孩子發展比較慢，家長不知道如何幫忙孩子，邱老師親自至公托中心臨場教學，透過遊戲現場示範操作，協助托育人員儘早發現兒童發展問題，並鼓勵家長參與，讓早期療育化於生活。

1歲4個月大的「俊俊」還不會走路，自己站不起來，邱先富發現「俊俊」的腳掌外轉，用雙手壓住他的腳掌，俊俊的腳掌貼地，人就站起來了；邱先富說，家長平常在家裡可以協助壓住孩子的腳掌，讓他練習站及蹲的動作。

對於一些孩子沒有經過爬行，直接就站、走路，邱先富建議家長可以和孩子玩遊戲，趴著當人形拱橋，讓孩子在下面爬過來爬過去，重新學習爬行；他說，爬行對小孩的胼脂體發展有幫助，會影響孩子智力發展。

邱先富說，現在的孩子因練習太少，過度保護；他建議家長們只要引導和保護，要適時放手才能讓孩子獨立。

(中時)