消防局新任副局長秘書授階 洪士炫葉日凱晉陞新職

新竹市消防局新任副局長洪士炫（左）、秘書葉日凱。（郭芝函攝）

新竹市消防局2日舉行消防人員晉陞授階儀式，由消防局長李世恭為新任副局長洪士炫及秘書葉日凱授階，多位貴賓到場恭賀，場面簡單隆重，市長林智堅也恭喜副局長及秘書晉陞新職，期許2位對消防工作更加盡心盡力，提升為民服務的品質。

新任副局長洪士炫從事消防工作已達30年，不僅是「局內最資深」，更堪稱是「消防局活字典」，參與過各場大大小小的救災及業務規畫，對新竹市轄區狀況及各項防救災工作非常熟悉。

洪士炫說，2003年的一場大火，造成2名消防同仁嚴重灼傷，讓他印象深刻，當時消防局正在規畫訓練基地，他有感於火場訓練的重要，誓言不再讓同仁受傷，積極參與基地規畫興建，隔年順利讓全台第1座消防教育訓練基地落成啟用，至今已大幅提升新竹市消防局專業救災技能，讓消防弟兄都能全力救人，平安回家。

曾獲「內政部消防署全國消防楷模」的葉日凱，在新竹市服務近27年，歷經內外勤的豐富職務歷練，讓他總是以「同理心」來替民眾設想，2009年起由他所主力推動的全市家戶訪視瓦斯安全宣導專案，歷經幾年努力，讓竹市的冬季一氧化碳中毒災情有效獲得控制，今年更讓社區管委會加入宣導陣容，遇有低溫特報，就幫忙廣播提醒住戶注意通風，入冬以來，成效顯著。

「市民的逃生口，是打火弟兄的救災入口」。林智堅表示，消防工作非常辛苦，弟兄們都是「用自己的生命，保障別人的生命」，期勉消防幹部能以身作則，讓弟兄能見賢思齊，透過授階儀式，讓晉陞者的努力表現得到肯定，增進消防弟兄的責任感與榮譽心，齊心努力下，成為全國消防機關的楷模。

(中時)