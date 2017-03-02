糖尿病足照護有福了 傷口照護學會4日成立

高醫整形外科主任郭耀仁（中）、內分泌新陳代謝科主任蕭璧容（右 ）及心臟內科醫師許柏超（左）等人，跨科推動成立台灣傷口照護學會，造福糖尿病患者。（呂素麗攝）

糖尿病友有福了！在高醫整形外科主任郭耀仁等人催生下，結合國內各醫院400多名醫護人員跨科合作成立的「台灣傷口照護學會」，將於4日正式成立，並於4日、5日在高醫舉辦糖尿病足照護國際研討會，國內外專家學者齊聚一堂，進行學術與治療技術交流。

也是學會發起人之一的高醫內分泌新陳代謝科主任蕭璧容表示，國內糖尿病人口占全台人口8.4%，近200萬糖尿病患者，多為第2型糖尿病患者，每年有2萬多人因糖尿病足住院治療，數千人因為糖尿病足惡化而截肢；透過學術交流的機會，可以增進對糖尿病傷口照護的知識。

郭耀仁說，全世界傷口敷料日新月異，包含負壓輔助傷口治療、高壓氧、生長因子、富含血小板血漿等武器；成立台灣傷口照護學會，希望建立整合照護平台，把關照護品質，加強國際合作，提供糖尿病患病足傷口更好的照護。

郭耀仁認為，跨科合作有助於糖尿病友病足傷口的治療，譬如血管外科可以協助打通阻塞血管，讓整形外科醫師進行重建，讓腳免於截肢。

高醫心臟內科醫師許柏超也說，結合新科技，利用血管介入治療，合併整形外科傷口照護及重建手術，多數皆可以成功保住下肢。

(中時)