禽流感牛肉上揚 警逮牽4牛竊賊

警方找回失竊的3頭黃牛。（許家寧翻攝）

竊賊摸黑偷牛，遭埋伏警方逮正著。（許家寧翻攝）

身材壯碩的趙男，遭警斥責好手好腳卻偷牽牛。（許家寧翻攝）

花蓮1名身形壯碩的趙姓慣竊，見近來禽流感疫情持續擴大，牛肉市場行情正處高檔，摸黑至田間連偷3頭黃牛，再以10萬元賤賣脫手，造成附近農民人心惶惶，偷牛大漢日前再度摸黑偷牽1頭水牛時，遭埋伏警方聯手制伏，被害飼主痛斥竊賊好手好腳不工作，讓多年心血險些慘賠！

禽流感肆虐，牛肉價格上揚，花蓮兩名竊盜慣犯，二月以來連續偷了4頭牛，包括1頭水牛和3頭黃牛，被害飼主發現牛隻吃草時竟不翼而飛，氣得牙癢癢向警報案，花蓮縣警局組成專案小組進行調查，並連日派員在遭竊的牛隻放養環境周邊喬裝埋伏。

身形魁武的趙男打算故技重施，27日夜裡再度摸黑至吉安鄉海濱路段偷牽水牛，遭埋伏員警聯手制伏，趙男辯稱受另名林男指使偷牛，再由林男以低於市價的10萬元轉賣，讓埋伏6個小時，飽受蚊蟲叮咬的員警忍不住痛斥「偷抓牛，有這好康。」

花蓮刑大偵二隊長黃啟杰表示，遭竊的是一公一母和2個月小黃牛，其中母牛還懷有身孕，經警方過濾多項線索，鎖定以低於市價金額兜售牛隻並到處尋找買家的林、趙兩嫌，兩人坦承偷牛，並分別分得6萬元、4萬元贓款，全案被依竊盜罪嫌移送。

邱姓飼主說，牛隻飼養難度高，從幼牛到成牛需花3年多的時間，成牛可達800公斤以上，因牛肉肉質鮮美有彈性，價格現處於市場行情高檔階段，一頭可賣10萬元以上，原想多養些時間再賣個好價錢時卻被偷，還好及時找回，否則就賠慘了！

(中時)