SBL》台啤確定李恩取代BD 楊哲宜：劇本沒了
SBL季後賽首輪將於4日在彰化縣立體育館開打，最受矚目的對戰組合當屬台啤與金酒，因為台啤2日確定用前台銀洋將李恩取代B.戴維斯，也讓一直「夢想」台啤用全本土應戰的金酒總教練楊哲宜說：「看來我們原本想好的劇本沒了！」
在楊哲宜原本設定當中，預計B.戴維斯只會缺席前兩戰，逼著台啤用全本土跟金酒硬拚，沒想到BD確定左腳跟腱全斷，只能盡快進行手術，讓台啤只好趕緊換上李恩，但李恩跟台啤的默契恐怕欠佳，也成金酒當前優勢之一。
「畢竟李恩沒跟台啤打過1場球，所以在默契上，當然比較不好，我們或許有機可趁，」楊哲宜說，「無論如何第1場比賽很重要，先前沒有1隊能從首輪0比2逆轉，我們之前情蒐BD的東西也沒用了，接下來一切真槍實彈。」
台啤教練劉華林表示，李恩才來球隊練兩三天，整體配合度很好，畢竟他一直有在打球，體能維持不錯，「不過他跟BD是不同類型洋將，我們只能好好利用他的高度優勢，最起碼要他先做好保護籃板，以及防守、卡位等方面。」
至於另1個對戰組合富邦對璞園，從過往被看好的一方，變成不被看好一方的璞園總教練麥班達說：「球員都很亢奮，畢竟不少人第1次打季後賽，也有人最後1次打(指剛宣布退役的陳子威)，整體狀態還算不錯。」
「新台灣人」戴維斯也說：「變成不被看好的一方，感覺很不習慣，這是完全不同的經驗，但我相信隊友會更拚命。」代表富邦出席的張伯維強調，「季末我們狀態雖然欠佳，但目前逐漸回穩，尤其是歐布萊恩更加積極了。」
記者會上更讓本季冠軍盃提前亮相，不同於以往獎盃必須繳回，本季冠軍盃直接由冠軍隊保有，負責設計的台灣創意金屬公司董事長郭治華說：「全新冠軍盃上的每個小洞，都代表著每場比賽，目前僅是雛形，請期待真正完成品的誕生。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。