SBL》台啤確定李恩取代BD 楊哲宜：劇本沒了

SBL第14季全新設計的冠軍盃2日首次亮相。(黃及人攝)

SBL季後賽首輪將於4日在彰化縣立體育館開打，最受矚目的對戰組合當屬台啤與金酒，因為台啤2日確定用前台銀洋將李恩取代B.戴維斯，也讓一直「夢想」台啤用全本土應戰的金酒總教練楊哲宜說：「看來我們原本想好的劇本沒了！」

在楊哲宜原本設定當中，預計B.戴維斯只會缺席前兩戰，逼著台啤用全本土跟金酒硬拚，沒想到BD確定左腳跟腱全斷，只能盡快進行手術，讓台啤只好趕緊換上李恩，但李恩跟台啤的默契恐怕欠佳，也成金酒當前優勢之一。

「畢竟李恩沒跟台啤打過1場球，所以在默契上，當然比較不好，我們或許有機可趁，」楊哲宜說，「無論如何第1場比賽很重要，先前沒有1隊能從首輪0比2逆轉，我們之前情蒐BD的東西也沒用了，接下來一切真槍實彈。」

台啤呂奇旻(左)戴上拳套跟金酒簡偉儒嗆聲。(黃及人攝)

台啤教練劉華林表示，李恩才來球隊練兩三天，整體配合度很好，畢竟他一直有在打球，體能維持不錯，「不過他跟BD是不同類型洋將，我們只能好好利用他的高度優勢，最起碼要他先做好保護籃板，以及防守、卡位等方面。」

至於另1個對戰組合富邦對璞園，從過往被看好的一方，變成不被看好一方的璞園總教練麥班達說：「球員都很亢奮，畢竟不少人第1次打季後賽，也有人最後1次打(指剛宣布退役的陳子威)，整體狀態還算不錯。」

「新台灣人」戴維斯也說：「變成不被看好的一方，感覺很不習慣，這是完全不同的經驗，但我相信隊友會更拚命。」代表富邦出席的張伯維強調，「季末我們狀態雖然欠佳，但目前逐漸回穩，尤其是歐布萊恩更加積極了。」

記者會上更讓本季冠軍盃提前亮相，不同於以往獎盃必須繳回，本季冠軍盃直接由冠軍隊保有，負責設計的台灣創意金屬公司董事長郭治華說：「全新冠軍盃上的每個小洞，都代表著每場比賽，目前僅是雛形，請期待真正完成品的誕生。」

(中時電子報)