清明連假離島航線加班機 明早8點開放訂位

106年清明節連續假期國內離島管制航線前已於106年2月6日（週一）開放訂位，民航局依據旅客訂位情況，已再協調航空公司規劃澎湖及金門航線加班機計24架次，並將訂於106年3月3日(週五)上午8時起受理民眾電話訂位及網路訂位、購票。

依據目前訂位情況，以3月31及4月1日臺灣往澎湖、4月1日臺灣往金門及4月4日澎湖、金門往臺灣之需求較高，爰航空公司規劃增開澎湖航線20架次、提供1,722個座位數，金門航線4架次(含放大機型)、提供456個座位數；至於馬祖航線則仍有空位，民眾如有需求可逕洽航空公司訂位。詳細航班資訊，民眾可洽詢各航空公司或參考附表查詢。

鑒於自104年以來於3天以上連續假期在機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，已使有限之空運資源獲得更有效之利用，旅客訂位後未搭乘之比例明顯降低，爰106年清明節連續假期將比照實施，於尖峰時段106年3月31日至4月2日臺灣出發至離島方向，以及106年4月3日至4月5日離島出發回臺灣方向之機票，加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。

再次提醒旅客，訂位後應於航空公司規定期限內完成開票，以確保自身權益，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

(中時)