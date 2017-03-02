治療糖尿病足潰瘍新利器 阿公免於截肢
7旬阿公不慎右小腿燙傷，有糖尿病的他，傷口癒合不易，使得右小腿近腳踝處潰瘍，高雄市骨科醫師李松青創新療法，以震波輔以植皮治療，經兩個月後，阿公難纏的傷口癒合了，免於截肢，讓他又可開心工作了。
活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師李松青表示，阿公在小腿燙傷後，有到其他診所換藥，但傷口持續1個月沒好，且越來越痛，才來就診；當時傷口不但紅腫痛，且有感染情形，恐有截肢之虞。
由於阿公每天要工作，堅持不住院接受治療；李松青因此在門診為阿公進行4次震波治療，雖然震波增生肉芽組織，並輔以厚皮植皮，希望促使傷口加速痊癒，卻因阿公每日工作，植皮癒合不良。
李松青再連續進行3次震波治療，終於在兩個月治癒阿公難纏的傷口，擺脫截肢的惡夢。
李松青表示，性下肢潰瘍的病人，傳統是採取高壓氧治療，以阿公的傷口大小來說，至少要20次療程，需要病人耐心配合。
李松青說，以體外震波來治療潰瘍傷口，震波能促使血管新生、刺激局部血流增加及細胞再生的原理，讓阿公的慢性下肢潰瘍在較短時間內痊癒，與高壓氧治療相較，效果一樣。
(中時)
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