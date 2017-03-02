陸政協：炒作南海航行自由 庸人自擾

針對南海問題，中國大陸全國政協發言人王國慶今天說，中國大陸身為主要貿易國，比任何國家都重視南海航行自由。而被說成威脅他國航行自由，則是「天下本無事，庸人自擾之」。

中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議3日將開幕，今天依例舉行開幕前記者會。

有外媒問到，中國大陸在南海島礁部署軍事設施，被批評為「嚴重威脅航行自由」，中國大陸如何能確保航行自由。王國慶在回答時，作上述表示。

王國慶說，南海諸島是「中國的固有領土」，在「自己的國土上建一些設施，部署一些必要的國土防禦設施，這是完全正常的」。這是「國際法承認的一個主權國家的正常權利」。

他表示，至於威脅其他國家航行自由，則是「天下本無事，庸人自擾之」。中國大陸身為世界上主要貿易國和南海沿岸最大國，比任何國家都重視南海航行自由和安全。「個別域外國家」炒作「中國威脅航行自由」的說法，完全是個「偽命題」。

王國慶宣稱，二戰結束，中國收復南海諸島後那麼多年，南海航行自由「從來沒聽說過有什麼問題」。中國大陸堅決維護各國「依國際法在南海享有的航行自由」，並已會同多國建立合作機制，保證南海航道的航行安全。1060302

(中央社)