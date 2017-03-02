假牙補助 林明溱：若找到財源繼續受理
南投縣政府今年補助一般戶老人裝假牙的經費2個月用盡，暫停受理補助，縣長林明溱今天說，若找到財源，將繼續開放申請。
縣府補助縣內老人免費裝置假牙，由於大受歡迎，申請踴躍，今年「一般戶」補助經費共新台幣2000萬元，短短2個月用盡，縣府昨天起暫停受理，縣長林明溱今天出席竹山鎮老人會會員代表大會，縣民關心政策後續，林明溱出席致意，並向縣民說明原委。
有關假牙補助因經費用完喊暫停，縣民看法不一，一名竹山老人會員說，他先前才申請，沒想到預算已經用完，他認為這是嘉惠老人的好政策，盼縣府籌到財源，繼續辦下去。另一名會員認為，縣政府預算有限，假牙補助問題，應體諒財政狀況。
林明溱表示，全台有8個縣市補助老人裝假牙，南投財政雖不好，仍用心照顧老人，未來將與縣府社會及勞動處研商，只要有財源，將繼續開放申請，也希望中央協助地方，辦好假牙補助工作，妥善照顧老人牙齒，至於低收、中低收入戶老人，仍有經費可補助。
社會及勞動處表示，今年起補助65歲以上老人免費裝假牙，對象為設籍南投縣65歲以上低收入戶、中低收入戶老人，以及「一般戶」設籍南投滿1年的65歲以上者，符合資格者到牙科就診，取得醫師診斷證明、開立估價單即可申請，每人最高補助4萬元裝假牙。1060302
(中央社)
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