匯豐高球賽魏聖美領先 龔怡萍暫並列49

韓裔美籍高球女將魏聖美（Michelle Wie）今天在匯豐女子錦標賽（HSBCWomen's Champions）首輪漂亮繳出66桿，領先群雌；台灣女將龔怡萍揮出74桿，暫時並列49。

龔怡萍首輪擊出3記博蒂、苦吞5個柏忌，收在高於標準桿2桿的74桿，暫時並列49。

法新社報導，在這場世界前20好手有19人參加的菁英賽中，必須有贊助商邀請才能出賽，受邀的27歲名將魏聖美在首輪漂亮收在低於標準桿6桿，暫居排頭，近年來首度不受傷勢影響，享受比賽樂趣。

魏聖美在風雨中射8鳥、吞2柏忌及一連串長推桿的表現，令人想起她2014年贏得美國公開賽的英姿，但後來受大小傷勢所擾，狀態不佳，世界排名跌至179。

魏聖美今天賽後表示：「在沒有太多疼痛情況下打球，感覺真好。」

「上場打一些球，專注在自己的表現而不是只想打完比賽。我以今天的自己為榮。」1060302

(中央社)