中市府通過追加減預算案 將送議會
台中市政府今天召開106年第1次追加減預算案，其中追加歲入預算19億2099萬多元、歲出預算35億5755萬元，將送市議會爭取支持。
台中市政府今天召開市政會議，由副市長林陵三主持，會中審查通過106年度台中市地方總預算第1次追加（減）預算案，追加歲入預算19億2099萬5000元、歲出預算35億5755萬元。
除追加減預算案外，會中還針對「台中市里編組及調整作業內容」進行提案討論。民政局長蔡世寅表示，截至105年6月30日止，全市8區15里達4000戶以上，經市府審查後，將增加18里。
蔡世寅指出，新增加18里包括北屯區景賢里、軍福里，西屯區國安里、市政里，南屯區豐安里、文學里，南區樹興里，大里區瑞和里、北湖里，豐原區新陽里、福陽里，烏日區美德里、璟德里，潭子區新寶里、新福里、新陽里、勝利里、甘水里等。
林陵三表示，全案依法整編，照案通過，送請台中市議會審議，也請民政局與市議員加強溝通、詳細說明，讓議案得以順利通過。1060302
(中央社)
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