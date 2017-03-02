日女歌手米希亞急性肝炎 住院治療

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日本女歌手米西亞（MISIA）因罹患急性肝炎正住院治療。她今天對媒體發出親筆信表示，本月11日支援311東日本大震災的演唱會，原本計畫參與演出的行程取消。

另外，米西亞原訂本月下旬要舉辦的演場會，也將延到5月。

歌手兼作曲家米西亞上個月感到身體不適，到醫院接受診察，結果醫師診斷出她罹患了急性肝炎。醫師初步診斷，身體要完全康復的話，約需1個月的時間。

住院中的她透過親筆信對外表示，原訂本月11日她將在支援311東日本大震災重建的演唱會中演唱，但現在不得不取消。1060302

(中央社)