頭份市納骨堂新建中 塔位尚未開放登記
苗栗縣頭份市公所陸續接獲民眾電話詢問塔位是否已售完，市公所澄清，納骨堂新建工程去年8月底開工，目前工程進度為9.10%，全部工程預定明年2月完工，完工後尚需辦理驗收，並向主管機關申請啟用，目前並沒有開放民眾登記、選購，並非坊間盛傳已登記額滿。
頭份市人口居全縣之冠，卻沒有設置公立納骨塔，因應喪葬空間逐年不足，頭份市公所推動第一公墓尖山納骨堂興建計畫去年動土，方便市民就近祭拜祖先。
市公所殯葬管理所指出，頭份市第一公墓尖山納骨堂設置地點原為尖山公墓，預計興建納骨堂主體建築，另規畫服務中心、祭祀廣場、停車場、焚紙爐等設施，預計2018年初完工，初期可提供1萬多個櫃位，未來將逐年擴充，最多可提供3萬個櫃位。
納骨塔動工前坊間就流傳已開放登記預購，最近還傳出已登記額滿訊息，市公所澄清，納骨堂完工後須通過縣府審核並公告才能啟用販售，且會先安置原從尖山公墓遷葬的骨灰，才開放民眾登記購買，請鄉親勿緊張。
(中時)
關鍵字：頭份
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