花蓮驚傳綠色毒雞頭 3狗誤食死

民眾指出有人丟棄毒雞頭毒狗，造成吉安已有3狗遇害。（許家寧翻攝）

新城鄉張太太心疼愛犬糖糖，散步時被路旁食物毒死。（民眾提供）

花蓮驚傳毒狗事件，吉安鄉慶豐村疑似有人丟棄有毒的雞頭到工廠內，吸引狗去吃，已造成吉安鄉三隻狗誤食毒死，民眾氣得在臉書社團「花蓮同鄉會」PO文痛罵誰這麼狠心；警方表示，尚未接獲民眾報案，將加強區域巡邏勤務。

林姓網友表示，昨日凌晨3時監視器在慶豐十三街附近，拍到有人從圍牆外丟毒食物進工廠內，但拍不到人臉，無法辨認長相，並上傳一張綠色雞頭的照片，指出已有3隻小狗遇害死亡，呼籲飼主小心，引起其他網友關注，紛紛留言「怎麼有這種人」、「太過分了」。

另在新城鄉一名張姓婦人也出面指出，上周末帶著愛犬「糖糖」出門散步，發現小狗翻食路旁食物，其中有顏色看起來是綠色的飯粒和肉，隔天小狗全身發抖、喘氣，送醫急救3天後仍不治死亡，獸醫診斷疑似吃到殺蟲劑造成中毒。

張太太不捨說，糖糖原本是流浪狗，三個月前被孫子抱回家飼養，聰明乖巧已經和家人有深厚感情，她強調，有鄰居之前看到一名男子晚上拿著手電筒，行跡可疑，聲稱「我是來調查有哪幾家有養狗」，懷疑可能是那名男子下的毒手。

警方表示，目前未接獲有民眾報案，但得知事件後，警方非常重視，將著手調閱附近監視器，並加強區域巡邏，主動揪出毒狗凶手；警方呼籲，毒死小狗已經違反《動物保護法》，最重可處一年有期徒刑，併科100萬元罰金。

(中時)