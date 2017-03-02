解放軍機艦 宮古島東南海域操演

我要評比

國防部今（2）日表示，中共於上午出動各型戰機、空警機、偵測機、轟6G等多架次，飛經浙東海域到日本宮古島東南方海域，與中共驅逐艦、護衛艦、油彈補給艦各1艘實施海空操演，該演訓區域雖遠離我防空識別區（ADIZ）外，我國軍皆按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，實施監偵均能掌握海空動態，特此公告，籲請國人放心

(旺報)