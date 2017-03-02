17基層農會選出理監事 苗栗、通霄、頭屋翻盤

苗栗縣基層農會選舉理監事，警方在部分農會布下重兵全程蒐證。（陳慶居攝）

17個鄉鎮市及地區農會都選出理監事和上級農會代表，苗栗市居劣勢的一方提議採不記名限制連記法選舉。（陳慶居攝）

苗栗縣17個鄉鎮市及地區農會，2日分別舉行會員代表大會，各選出9席理事、3席監事及1至4位上級農會代表，部分地區選情詭譎且「黑影幢幢」，警方布下重兵防患未然。選舉結果出爐，初步分析，包括苗栗、通霄及頭屋，都出現翻盤，現任總幹事連任之路受阻。

由於召開會員大會前，外界「押人」的傳聞甚囂塵上，苗栗警分局一早就在供銷部會場周邊布下重兵「維安」，有明哨有暗哨，分局長陳國文、副分局長林炎巨及刑警大隊長謝有筆等幹部都到場指揮調度，全程錄影蒐證，氣氛顯得緊張。通霄地區也傳出有會員行蹤不明，家屬哭著到會場找人。

政界人士分析，這次由邱炳光等人支持的邱源錦與謝錦明陣營，會員代表以26比19贏過現任的賴長吉與吳世垣陣營，劣勢一方會中提議並通過採無記名限制連記法投票，但投票結果仍未能扳回一城。理事部分，郭勝得與鄭進忠一度因同票抽籤，郭由縣府代表代抽當選，鄭成為候補理事。

先前因互控風波紛擾的大湖地區農會，此次有4人登記角逐總幹事，結果由連任總幹事徐欽志陣營拿下9席理事全勝。竹南鎮農會有3人角逐，現任信用部主任蔡信芬掌握6席理事，可望擊退對手賴典佑與連清萬，選情如預期。

通霄鎮農會選情為因案停職的鎮長徐永煌和前縣議員張太陽兩派人馬對決，現任總幹事許道坤未能掌握多數席次，農會員工徐學承挑戰成功。頭屋鄉農會也翻盤，尋求連任的涂漢仁與挑戰的劉國志兩敗俱傷，預料將由農會祕書謝金德出線。

(中時)