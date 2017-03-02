撞名炫富女衰6年 40公斤女星堅持不改名

郭美美吃豬腳麵線，盼星路之後一切順利。（圖／海蝶音樂提供）

郭美美開心穿公司送上的羽絨大衣。（圖／海蝶音樂提供）

新加坡女星郭美美2006年推出〈不怕不怕〉單曲，因洗腦旋律家喻戶曉，豈料6年前發生大陸炫富女郭美美事件，使身為歌手的郭美美因撞名慘被誤認，不僅通告盡失還被酸民霸凌，演藝生涯因此停擺，近日她力拼復出，今(2日)更在發片記者會上透露這次回來堅持不改名的主因。

談及6年前衰被認成炫富女的往事，即將推出全新專輯《你的名字》的郭美美，今在台上流淚表示：「我堅持不改名，因為這是我的真名，之前被誤認，我只怪我自己，歌紅了人卻沒有給人深刻印象，才會被誤認混，希望這次再度發片大家能夠記住我！」

現今體重才40公斤的郭美美，透露主因是過完年感冒尚未痊癒，除了上通告外，其他時間都對自己下「封口令」，不敢多說話也不敢多吃，但到了台灣讓她直言很難執行，笑說：「尤其到了台灣太多好吃東西，總是停不下來！」而公司也送上開運豬腳麵線，祝福她挺過撞名風波後，未來一切順順利利。

(中時電子報)