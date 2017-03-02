假牙補助經費用罄 南投縣府：找到財源續開放申請

南投縣長林明溱參加竹山老人會活動，表示只要財源有著落，將繼續開放申請老人假牙補助。(沈揮勝翻攝)

南投縣政府實施一般戶老人假牙補助，民眾反應熱列，2個月時間便花完2千萬預算，不得不暫時喊停。縣長林明溱2日表示，將和社會及勞動處研商，只要財源有著落，會繼續開放申請。他同時希望中央協助地方，辦好假牙補助工作，將老人的牙齒照顧好，可減輕長照負擔。

竹山鎮老人會今天上午召開會員代表大會，林明溱到場致意，對於假牙補助暫時喊停一事，作成上述表示。

林明溱說，縣府今年度推出一般老人假牙補助，反應熱烈，2000萬元預算，開放申請不過2個月時間，經費一下子就用完了。為了照顧有需求的老人家，他將和社勞處研究經費問題，只要財源有著落，會繼續開放申請。至於中低收入戶老人申請假牙，仍可持續申辦，不受影響。

林明溱指出，全台有8縣市辦理老人假牙補助，南投的財政狀況雖然不好，用心照顧老人家，不落人後。他並認為，老人裝假牙，有實際需求，盼中央協助老人假牙補助，顧好老人牙齒，消化沒問題，保持健康，便可減少長照負擔。

假牙補助，縣府暫時喊停，民眾反應不一，竹山老人會會員曾新輝說，他剛剛才提出申請，沒想到預算已經用完，他認為這是嘉惠老人家的好政策，盼縣府籌到財源，繼續辦下去。另一位會員黃健一認為，政府預算有限，假牙補助問題，應體諒財政狀況來辦理。

(中時)