報復樂天啟動？樂天安徽遭查處

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樂天集團批准薩德系統換地協議後，大陸民眾呼籲抵制。今天傳出樂天位於安徽的超市被查獲非法設置無線電台，當地政府沒收設備與罰款。僅管樂天瑪特違法在先，但時間巧合，讓人有所聯想。

終端高空防衛系統（THAAD，薩德）在南韓部署幾成定局，激起大陸民眾民族主義情緒，有大陸網友在網路上號召砸店，南韓產汽車也遭到池魚之殃。

無獨有偶，中國大陸法制網今天報導，安徽省無線電管理委員會蕪湖無線電管理處技術人員2月28日進行例行移動無線電監測過程中，監測到一組未經批准的異常訊號。經確定為非法訊號後立即回報，並與當地國安局、市公安局聯繫，決定查處。

昨天上午，蕪湖無線電管理處聯合市國安局、市公安局前往查處。現場透過多種無線電監測設備進行交叉測向定位，確定非法訊號來自於附近的樂天瑪特超市。

經過調查，樂天瑪特超市的這家分店並未辦理任何設備用頻手續，聯合執法隊隨即進店檢查，當場查獲30部無線電發射設備，且所用頻率與日前監聽到的非法訊號吻合，執法人員當場沒收全部設備，並開出人民幣2萬元（約台幣8萬9500元）罰款。

僅管這起事件是樂天瑪特超市違法在先，但中國大陸民眾正發起抵制南韓樂天集團，此時查處樂天集團旗下相關店家，讓人不免好奇中國大陸政府是否展開對樂天集團的報復行動。1060302

(中央社)