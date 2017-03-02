垃圾費隨袋徵收 雲林：逐步推動
對於垃圾費隨袋徵收，環保署指稱雲林縣非常積極開始規劃，雲林縣環保局今天表示，都會人口密集地區適合試辦，鄉下地區須因地制宜，妥適評估，逐步推動為宜。
環保署長李應元今天指出，垃圾費隨袋徵收，雲林縣非常積極，已開始規劃；環保署廢管處長賴瑩瑩也說，以都會型鄉鎮市為試辦對象，斗六、斗南已開始規劃，今年內將提計畫。
雲林縣環保局長林長造指出，垃圾費隨袋徵收已為國際趨勢且合乎污染者付費的公平原則，都會人口密集區適合試辦，但鄉下地區須因地制宜，妥適評估，逐步漸進推動為宜。
林長造說，雲林縣正在大力推動源頭垃圾減量及資源回收，並從源頭教育民眾全分類、零廢棄的循環經濟觀念。
他說，垃圾費隨袋徵收的規劃，將視全縣上半年垃圾減量成效及民眾分類觀念是否落實，再與中央好好合作，以達永續垃圾處理的妥適規劃。
他指出，雲林縣垃圾處理採取多元發展、階段進行方式，民國94年推動垃圾不落地和強制分類，垃圾清運量逐年降低，統計到去年止達到減量31.6％成效。
林長造表示，今年起加強垃圾減量，期望在今年6月底為止，每天垃圾清運量減少100公噸，統計今年1月資源回收量比105年度月平均提升7.6％、廚餘回收量增加13％，顯示垃圾減量亦見成效。1060302
(中央社)
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