陸船進出釣魚台 日巡邏船影片系統監控
由於中國大陸公務船經常航行在釣魚台海域，日本「讀賣新聞」報導，日本海上保安廳（相當於海巡署）決定在釣魚台警備部隊的全部12艘大型巡邏船上安裝衛星傳輸影片系統監控。
日本海上保安廳的釣魚台警備專屬部隊擁有12艘大型巡邏船，決定於今年4月起的2017年度，在所有的大型巡邏船上安裝可以將拍攝到的影像透過衛星傳輸到首相官邸（行政中心）、海上保安廳的系統。目的在若有狀況時，可提供政府參考，以利盡速做出決定。
報導說，2012年9月日本將釣魚台列嶼「國有化」以來，中國大陸公務船入侵釣魚台周邊「領海」、臨接海域已成常態化。
目前日本海上保安廳釣魚台警備專屬部隊的12艘巡邏船當中，有3艘大型巡邏船安裝傳輸影片的系統。
但去年8月，中國大陸公務船最多有15艘及漁船200至300艘航行在釣魚台海域，規模超乎日本海上保安廳想像，難以掌握全部的狀況。
因此日本海上保安廳認為，有必要在全部12艘大型巡邏船上都安裝影片傳輸系統；而且打算擴充衛星傳輸路線，以便同步可傳出多支影片。如果有情況的話，首相官邸、海上保安廳幹部可同時觀看影片，迅速做出因應措施。
有關影片傳輸系統的安裝，日本海上保安廳在2016年度（至2017年3月底為止的財會年度）追加預算中，編列40億日圓（約新台幣11億元），預計在2017年度安裝。1060302
(中央社)
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