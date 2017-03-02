部署薩德激怒陸 南韓樂天集團網站遭駭
南韓計畫部署美國反飛彈終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）觸怒中國大陸，南韓樂天集團（Lotte Group）免稅店網站今天遭到大陸駭客攻擊，導致網站陷入癱瘓。
一名因事涉敏感而要求匿名的職員告訴路透社，由於伺服器遭到分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，樂天免稅店網站從下午12時開始陷入癱瘓。
樂天集團旗下1間子公司日前同意與政府以地換地，使南韓得以部署美國飛彈防禦系統，儘管大陸強烈反對這項計畫。
大陸官方新華社2月27日晚在評論中說，中國「不歡迎這樣的樂天」。
文中表示：「中國消費者完全可以出於『國家安全』的考慮對這樣的企業、這樣的產品說不！」
南韓當局則表示，對中國大陸反南韓企業呼聲愈演愈烈感到憂心。
南韓外交部發言人趙俊赫（Cho June-Hyuck）今天在記者會上說，部署這套系統完全是出於防禦目的，當局並沒有更動預定部署THAAD的計畫。（譯者：中央社劉文瑜）1060302
(中央社)
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