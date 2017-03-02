春蔬食補保健康　裕元花園酒店推蔬活新概念

活動期間加入裕元LINE生活圈，就有機會抽中專屬好康優惠「美國帶骨牛小排」，不限平假日午餐優惠價680元。（圖／業者）

裕元花園酒店行政總主廚康志偉表示，推出以「鮮春絢賞」為主題的繽紛沙拉吧，讓民眾提早感受和煦春日的怡然愜意。（圖／業者）

3月正是春暖花開的季節，2017年榮獲TripAdvisor旅行者之選大獎「台灣前10大豪華飯店」肯定的裕元花園酒店，即日起於8樓Rare bar&steakhouse推出「鮮春絢賞」為主題的繽紛沙拉吧，要讓民眾提早感受和煦春日的怡然愜意。

裕元花園酒店行政總主廚康志偉表示，食安風暴中如何讓民眾吃得安心，就是要將新鮮讓民眾看見。這次全面升級的繽紛沙拉吧中，包含了時下最火紅的紅藜麥，具高抗氧化作用，為近期饕客趨之若鶩的養生聖品；此外，現場主菜搭配選擇多樣的輕食沙拉吧，菜色相當豐盛。

康志偉表示，期間推出午間限量「美國帶骨牛小排」，以大量的蒜香料醃製3日，放入烤箱烘烤數小時至最適合品嚐牛小排美味的8-9分熟，利用蒜香料烘烤後的焦香牛肉風味提出，上桌前刷上用牛肉汁及辛香料調製而成的醬汁，單以香料的辛香與牛小排的肉感決勝負；最後搭配烤到焦香酥脆的帶皮烤大蒜，成為饕客口中的「黑美人牛排」，原價1,380元+10％。

另外，活動期間加入裕元LINE生活圈，就有機會抽中專屬好康優惠「美國帶骨牛小排」，不限平假日午餐優惠價680元。

(工商)