選了半天，屏縣府認定萬丹鄉農會理監事選舉無效

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萬丹鄉農會當權派完成選舉程序後召開記者會，直批縣府及農委會行政不公。（林和生攝）

萬丹鄉農會選情激烈，反對派質疑農會黑箱作業。（林和生攝）

萬丹鄉農會理監事選舉選情激烈，當權派及在野派互控對方理事候選人資格不符，屏東縣政府連續2天發出電子公文要求延後選舉，但農會2日下午如期舉行，最終在野派全數退席，當權派囊括9席理事及3席監事，但縣府事後認定，此次選舉無效。

屏縣府農業處指出，萬丹鄉農會理事資格審查爭議，農委會日前來函要求組成專案小組針對資格予以釐清，所以連續2天以電子公文形式要求農會停止召開會員代表大會，所有程序均符合法令規定；且選票上未有指導員蓋章不具效力，因此認定選舉無效。

當權派仍照流程完成投開票程序，且全程錄影，現任總幹事張枝烈事後召開記者會指責政治力介入農會選舉，直言屏東縣政府及農委會公然帶頭違法，護航特定候選人，更強調10天前就發文給各農會代表明訂代表大會召開期程，這幾天都忙著準備程序，否認收到公文。

張枝烈批完公單位又砲火猛烈質疑檢調，認為農會代表選舉期間賄選傳聞不斷，卻未見檢警有任何查賄動作，顯然選擇性辦案，令人匪夷所思？

在野派也不甘示弱提示證據指出，對方理事候選人至少5位不符資格，農會卻利用內場優勢，針對性取消反對派資格，確保對自己有利的人當選，他們19名農會代表選擇退席拒絕投票，認為此次選舉完全沒有正當性。

(中時)