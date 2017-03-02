仁武重劃治水工程完工 營造優良水岸綠地空間

高雄市長陳菊表示

由高雄市政府地政局與水利局主辦的「高雄市第84期市地重劃工程及北屋排水整治工程」於2日下午由市長陳菊親自主持竣工典禮，當地議員、里長及民眾也前來見證市政建設成果。

高雄市第84期重劃區位於本市仁武區八德西路旁，區內北屋排水整治工程及重劃工程於103年陸續啟動開發作業，市長陳菊在典禮致詞時提到，此重劃區之開發，不僅可促進土地合理使用，提供舒適活動空間及型塑優質河畔環境外，加上經濟部水利署「流域綜合治理計畫」5200萬元補助所進行北屋排水用地拓寬及護岸整治，大幅提高了地方防洪標準，啟用後將可有效改善仁武地區土地閒置及歷年水患問題，提供當地民眾一個安全舒適的居住環境。

地政局局長黃進雄表示，第84期重劃區過去都市計畫屬7.8公頃公園用地，南、北兩側於民國90年已由自辦重劃完成開發，該公園用地若辦理徵收開闢經費將高達20億元，因受限財源無法開發而有長期閒置情形，不僅限制地主權益，嚴重阻礙地方發展，更因區內為愛河上游北屋排水從中貫穿，有水患之虞，為改善重劃區內易淹水情形及易孳生登革熱之環境，因應地方民眾需求，市府團隊秉持市長陳菊加速開發此區之指示，透過都市計畫變更及減額市地重劃方式完成開發，除取得公共設施用地約3.51公頃，亦配回原土地所有權人亦可配回約4.29公頃可建築用地，達到政府與民間雙贏效益。

為改善重劃區內淹水問題，水利局進行北屋排水整治工程，總經費達1.8億元，除了10公尺寬園道及京文街開闢外，另新建橋樑兩座、改建八德西路橋樑一座，渠道拓寬為15公尺(長約 700公尺)，並設置占地約1.5公頃滯洪池乙座，更可容納約2.8萬噸的滯洪量。水利局

蔡長展局長表示北屋排水拓寬及滯洪池完工後，不但可美化市容、降低渠道水位，更可為該區域之防範淹水多一層保障，滯洪公園更可做為附近民眾休憩之用提供未來民眾一個安全優質之水環境。

本次工程由市府團隊分工合作，地政局辦理重劃區地上物查估補償及計畫道路之開闢，水利局進行重劃區內北屋排水、公園(兼滯洪池)及園道用地之開闢，順利將北屋排水拓寬及護岸整治，整合重劃區內、外公園用地設置滯洪池結合水岸綠地空間，以提高地方防洪保護標準，更提升區域整體環境的居住品質，為高雄市型塑優質河畔景觀住宅，落實流域治理親水、治水、利水之概念的具體呈現。

(中時)