景甜《大唐榮耀》無預警下架 網友罵翻
大陸女星景甜主演電視劇《大唐榮耀》昨日剛播出完結篇，官方微博今日就發出聲明，決定從網路平台下架全部戲集，消息一出果然被不少網友罵臭頭，「我才看了一半啊！」
電視劇前晚播出結局，今天就宣布從網路平台下架，這可是大陸戲劇圈的頭一遭。為何《大唐榮耀》會下架呢？出品方歡瑞世紀影視傳媒公司就在聲明中表示，「在聽取了眾多粉絲們給予的意見後，我們認為《大唐榮耀》確存在部分不足，為了給小伙伴們更好的觀劇感受，遂決定今日將全部劇集下線，完善後期畫面。」
官方進一步透露，等到修復bug、特效、調色與配音等問題後，才會再度上線，不過上線日期還有待官方另行決定。
(中時電子報)
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