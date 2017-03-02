心房顫動增中風風險 近半患者沒症狀

天冷增加心血管疾病風險，心房顫動患者有較高風險發生心肌梗塞、腦中風。醫師說，有近半數的心房顫動患者可能沒明顯症狀，一直到嚴重發病才警覺。

林口長庚紀念醫院心臟內科助理教授詹益欣今天表示，天冷、溫差大，最近腦中風、心肌梗塞等患者增加3至4成，其中不少患者被送至急診後，進一步檢查才確診為心房顫動。

台灣心房顫動盛行率約1%至2%，發生率隨年齡增長提高，65歲以上發生率為5%，80歲以上成長為10%，推估在台灣超過23萬名患者。

詹益欣受訪時表示，正常人每分鐘心跳大約在60至110下左右，心房顫動患者心跳可能就超過120，甚至到170，且可能會不規則，忽快忽慢。這種亂跳的狀況，可能讓患者心悸、暈眩、胸痛，但有1/3到一半的患者，可能完全感受不到症狀。

心房顫動和中風有關，詹益欣表示，心房顫動時心房喪失收縮功能，血液在心房內流速減緩或滯留就容易形成血栓。當血栓剝落後順著血流達到腦部，造成阻塞就是缺血性腦中風。

高齡帶來的心臟老化是引起心房顫動的主要原因，長者比較容易發病，且其他長者容易有的慢性疾病、糖尿病、高血壓、肥胖等，也都會增加心房顫動風險。

林口長庚內科部分析西元1996至2013年健保資料庫顯示，18年來共有新增30萬4252名心房顫動患者，平均每年增加1萬6902人，但持續規律用藥比率偏低，應該用藥、卻未吃藥的患者相當多。

詹益欣說，為預防心房顫動造成的缺血性中風，以往多使用傳統抗凝血藥物，雖能降低腦中風風險，但服藥後患者還要定期抽血監測，且藥物也容易跟飲食交互影響，出血的副作用也高，患者生活容易受到影響。現在有新型口服抗凝血藥物（NOAC），不需監測、交互作用也少，有助提高患者服藥順從性。

除了藥物控制心房顫動，降低中風風險，醫師建議，平日應戒酒，每天飲酒超過5杯即為過量，容易發生心房顫動；戒菸，抽菸者會提高3倍中風風險；冬天是心房顫動患者中風住院高峰，與夏天相比高出2成住院率，應注意保暖。

平日應避免過勞，經常輪值夜班或超時工作，中風危險高出5%；應採用北歐飲食法，根據今年在丹麥最新的研究顯示發現，多吃魚少吃肉、多吃莓果、以黑麥麵包當主食、多食根莖類蔬菜以及以油菜籽油做調理的「北歐飲食法」可有效降低14%中風風險以及32%粥狀硬化血栓性中風風險。1060302

(中央社)