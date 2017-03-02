武漢男子吞魚膽 肝腎功能衰竭
中國大陸武漢市1名男子日前聽信偏方，吞服1個草魚魚膽後，肝腎功能衰竭，被送到醫院急救。
武漢晚報今天報導，這名男子姓何，32歲，生意人，最近幾個月發現自己的視力下降得很厲害，肝火也很旺。
報導表示，何姓男子3天前突然想起民間有魚膽清熱明目的說法，於是叮囑家人買了一條草魚，取出魚膽後把魚膽泡在白酒裡，一口喝了下去。當天晚上，他開始上吐下瀉。
翌日起來，他的眼睛和身上皮膚都變黃，小便也解不出，於是到普仁醫院就診。醫生檢查後發現，何姓男子的的肝腎功能嚴重受損，立即送到加護病房搶救。
報導引述普仁醫院重症監護室主任姚明說，「何先生是生吞魚膽引起的中毒。」
據了解，魚膽是一味中藥，確實有清熱解毒、清肝明目等功效，但是魚膽是解毒器官，裡面含有多種毒素，很小的劑量就可能引起中毒，導致肝腎器官壞死，造成神經系統病變。
姚明說，就目前的研究來看，市場上一些常見的魚類魚膽都是有毒的，比如青魚、草魚、白鰱、鱸魚、鯉魚等，最好都不要食用。
最要命的是，魚膽膽汁中含有的生物毒素耐高溫，不論是生吞、煮熟或者泡酒喝，都不會被破壞。
而且，魚膽中毒發病很快，食用後數小時內會出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等類似於急性胃腸炎的症狀，接下來出現少尿或無尿、黃疸，若不及時治療，會出現肝腎損傷，甚至引發心衰竭死亡。1060302
(中央社)
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