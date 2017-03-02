社交媒體多重要？31%亞太營銷人員看重

網路行銷顧問公司Econsultancy與軟體大廠Adobe共同發布的研究顯示， 31%的亞太市場營銷人員認為社交媒體參與度為其首要考量，期盼打造引人入勝的顧客體驗。

Econsultancy與Adobe共同發布的2017年數位趨勢報告《Digital Trends 2017》顯示，企業將顧客體驗視為2017年與競爭對手差異化的主要方式。

該研究調查分布在歐洲與中東、北美和亞洲與太平洋（亞太）市場中超過1萬4000位數位市場營銷人員以及電子商務的專業人士，強調由設計主導和協作的組織文化，對傳遞出色的顧客體驗來說極為重要。

根據《Digital Trends 2017》報告指出，31%的亞太市場營銷人員認為社交媒體參與度為其首要考量，而北美和歐洲的受訪者在這方面的比率分別為28%及27%。

此外，14%的亞太區市場營銷人員將行動應用程式互動視為首要考量，高於北美的12%和歐洲的9%。報告指出，上述結果可能基於行動互聯網的普及，以及微信（WeChat）與其他先進行動應用程式在亞太地區的流行所促成。

亞太區與全球其他地區的市場營銷人員對行動裝置上的消費者行為的關注程度也不盡相同。56%的亞太區市場營銷人員認為，了解行動裝置用戶如何搜集資料和購買產品「非常重要」，而只有48%的歐洲和46%的北美同業持相同看法。

此外，50%的亞太區經理表示，對於客戶在何時和何地使用他們的裝置感好奇，但只有42%北美和歐洲的受訪者持相同看法。

報告更指出，22%的客戶方受訪者認同「優化顧客體驗」是2017年最令人興奮的領域，略高於其他領域，例如「為數位體驗創作具吸引力的內容」（16%），以及「以數據主導的市場營銷」（12%）。

儘管客戶體驗持續成為焦點，但調查仍顯示，對數據分析關注度的不足，可能導致企業無法快速建構自己的數據和分析功能。只有10%和9%的市場營銷人員分別視「社交媒體數據分析」以及「連結線上和線下的數據」為來年優先考慮的項目。

報告也強調，在缺乏強大數據分析的支援下，市場營銷人員未必能全面了解其顧客，這可能有礙他們優化極為重要的顧客體驗。1060302

(中央社)