共軍宮古島南方海域操演 國防部掌握

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國防部今天主動公布中共軍機到日本宮古島南方海域和中共海軍軍艦實施海空操演訊息，並表示該演訓區域雖遠離台灣的防空識別區（ADIZ）外，國軍均能掌握海空動態。

國防部今天傍晚表示，共軍今天上午出動各型戰機、空警機、偵測機、轟6G等多架次，飛經浙東海域到日本宮古島東南方海域，與共軍驅逐艦、護衛艦、油彈補給艦各1艘實施海空操演。

國防部表示，該演訓區域雖遠離台灣的防空識別區外，國軍皆按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」實施監偵，均能掌握海空動態，籲請國人放心。1060302

(中央社)