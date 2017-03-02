川普設新移民犯罪機構 為受害者發聲

我要評比

美總統川普重視移民犯罪問題，成立聯邦機構，協助受害者。他在首場國會演說中表示，國土安全部旗下移民犯罪受害者辦公室將為被媒體忽視，以及被特殊利益封口的受害者發聲。

批評川普這套針對移民作法的人士表示，這種作法有誤，部分是因為研究顯示，移民犯罪的可能性較美國本土出生的公民低。

美聯社對於川普總統的移民犯罪受害者機構，整理如下：

●移民暴力活動受害者辦公室宗旨

川普成立移民暴力活動受害者辦公室（Victims Of Immigration Crime Engagement Office，VOICE）的宗旨，在確保移民暴力受害者掌握案件發展，以及嫌犯遣返處理程序。類似在地方或州法院的受害人權益維護者。

●新手法

這個新辦公室將持續大刀闊斧調整移民政策。歐巴馬政府時期，美國移民暨海關執法局（ICE）保護移民案例資訊不受公眾檢視，包括來自受害者的檢視。2012年，ICE在移民政策大力調整之際，增設公設權益維護者。遭反對人士痛批，拿政府的錢幫美國境內非法移民維護權益，最後在歐巴馬任內廢除。

然而，川普的VOICE將扮演特殊角色，信守競選承諾。

●移民和犯罪

多項研究顯示，移民犯罪可能性比美國本土出生的公民低。「司法季刊」（Justice Quarterly）2014年發表的一項研究顯示，移民一生中捲入犯罪的比例「明顯的低」。

倡議移民權益的自由派組織「美國之聲」（America's Voice）執行總監暨創辦人夏利（Frank Sharry）說，川普持續把移民貼上罪犯的標籤，是既殘酷且錯誤的指控。

●下一步

美國移民暨海關執法局說，他們正在重新調整現有人力，以支援新辦公室，他們也著手草擬移民犯罪受害者及受害家庭的關懷材料。1060302

(中央社)