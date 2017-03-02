台澎清明連假加班機 3日受理訂位

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澎湖縣政府旅遊處表示，106年清明節連續假期第二波台澎航線機位，3日上午8時起開放訂位，民航局規劃有20架次1722個座位數。

縣府表示，清明節連續假期自4月1日起至4日止，民航局比照春節年假，澎湖航線規劃第2波開放訂位，不含馬公往返金門航線，計有20架次，將提供1722個座位數。

縣府指出，連續假期3天以上的機票，都會「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制措施，清明節連續假期將比照，自3月31日至4月2日台灣往澎湖，以及4月3日至5日澎湖回台灣機票，都有加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制。

縣府表示，鄉親如訂不到機位，可向縣府鄉親機位需求服務平台登記，以利提早向各航空公司協調增開包機，讓每位鄉親都能順利往返。1060302

(中央社)