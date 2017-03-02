潭子農會理監事選舉 員工派大勝當權派
台中市潭子區農會上午進行理監事選舉，總幹事候聘人、代表員工派的供銷部主任林淑茵，掌握絕對多數理事席次，大贏當權派推舉的陳國智以及來自水利體系的黃俊雄，林淑茵將在之後召開的理事會中獲聘，接掌總幹事一職。
潭子區農會上午召開會員大表大會，31名會員代表全數出席，外傳林淑茵掌握超過3分之2席次，經無記名連記投票，順利產生9席理事、3席監事及1位上級農會代表。據了解，林淑茵在新誕生的理事會中，也取得絕對優勢席次。
代表員工派的林淑茵革命成功，在理事會中獲壓倒性勝利，篤定擊退現任總幹事林正長的「甥女婿」陳國智與台中農田水利會職員黃俊雄，將在10日召開的理事會中獲聘總幹事。
(中時)
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