沖之鳥爭議台日有「默契」 漁業署：漁民可前往作業

農委會官員今日至立院備詢，立委聚焦釣魚台、沖之鳥漁權爭議。農委會表示，釣魚台已有明確的可作業範圍，沖之鳥方面尚須透過外交爭取，不會在此次「台日漁業協議委員會」會議討論，漁民仍可前往沖之鳥海域作業，但須注意日本公務船執法的風險。

立委孔文吉表示，屏東琉球籍漁船「東聖吉16號」之前在沖之鳥附近海域作業時，遭到日本公務船扣押，最後罰了170萬給日方才放人，害漁民憂心能不能出海捕魚，甚至美國總統川普還和日本首相安倍晉三通過電話，把釣魚台納入美日安保條約，農委會應有強硬立場站出來喊話，叫漁民到釣魚台、沖之鳥都不用擔心，新政府也不應逢中必反、逢日必軟。

談到釣魚台的部分，農委會主委林聰賢指出，2013年簽下的台日漁業協定就已有規定相關可作業的範圍，大家照著議約程序執行，其實漁民經常出海作業都經驗十足，界線在哪裡他們都很清楚，農委會也會持續與海巡署溝通協調進行護漁行動，好爭取漁民最大的保障，態度不會因碰到哪一方就變軟。

至於沖之鳥的爭議，林聰賢表示，這次台日漁業協議委員會還不會談到沖之島的問題，現仍在透過外交途徑爭取當中，目標是讓漁民的傳統漁場可以受到保障，也希望政府能當漁民後盾，持續爭取好的籌碼。

漁業署副署長黃鴻燕表示，沖之鳥的漁季是4月到6月之間，必須承認該海域目前存有爭議，雖然台日雙方還沒達成協議，但已有「默契」。漁民也可以前往該海域作業，但那是高風險的地方，日方可能會派公務船前往執法，讓我漁民有被扣留風險，該海域離台灣在台灣東方約2000公里左右，假如發生問題，我方派巡護船過去緩不濟急，船再快也要5天才能到，因此提醒漁民需要特別小心。

(中時)