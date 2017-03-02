喊人妻「寶貝老婆」還怒嗆人夫 男吃恐嚇官司
一大早傳簡訊給人妻，稱呼對方「寶貝老婆」，被對方老公發現後，竟還怒嗆對方「想死可以說」，男子最後吃上官司，遭檢警依恐嚇罪嫌究辦。
彰化縣30歲鄭姓男子與已婚李女是認識多年的朋友，前年11月19日上午7點42分，鄭男以手機通訊軟體LINE傳了一句「寶貝老婆，我吃早餐了」給李女，不料當時李女的老公許男剛好拿著李女手機在玩手遊，當場看到訊息內容。
驚訝又氣憤的許男立刻回傳「出來面對什麼事跟我講清楚說明白」、「你住哪」、「出來面對，敢做敢當不要做龜兒子」質問鄭男，不料鄭男「已讀」後，竟於7點58分、59分接連回傳「你想死可以說」、「老子在台北」等語，讓許男心生恐懼，立刻將對話截圖報警處理。
彰化地檢署檢察官，根據LINE截圖畫面、通聯記錄等，認為鄭男的行為已涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌，偵結後將他起訴，並向彰化地方法院聲請簡易判決處刑。
(中時)
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