「菸草最後的冬天」攝影展 揮別菸葉產業
3月起本土菸業走入歷史，台灣菸酒公司全面終止與菸農契作，中埔鄉攝影師魏三峰號召30位攝影愛好者，耗時4個月，紀錄最後一波菸田採收過程，2日在菸田間舉辦「菸草最後的冬天」攝影展。
「菸草最後的冬天」攝影展發起人魏三峰表示，30年前家裡也以菸業維生，親戚、鄰居多以種菸為生，種菸甘苦談常是茶餘飯後話題，如今該文化產業將消失，以攝影本業，用鏡頭寫故事，表達對將逝去的產業關懷。因此，於去年9、10月開始以影像紀錄，也邀請30位攝影愛好者一同加入，耗時4、5個月完成拍攝。
本次參與攝影計畫的夥伴共計拍攝約4000張照片，從這些照片中挑選出210件作品，其中也包含20年前拍攝的黑白照片，並在有4分地大的菸田舉辦攝影展，藉菸農的田地，帶領大家找回童年在田野間的共同回憶，別具意義。除攝影作品展示外，也利用直立在田野間的廢棄菸梗作裝置藝術，在500株菸梗旁綁起油罐，每天傍晚5點30分點燃油灌，以菸梗作為火把，照亮採收完的菸田，也意指菸葉從葉到梗每一處都發揮作用，燃燒殆盡象徵揮別菸葉產業，紀念「菸草最後的冬天」。
縣議會秘書長黃尚文在致詞時表示，這麼好的攝影展只展出5天太可惜了，是否可以再多展出幾天，好讓他帶文觀局許有仁局長來看展，但現場參與活動的民眾大聲說經費不夠，請秘書長捐款讓攝影展延期展出，黃秘書長二話不說馬上將口袋裡所攜帶的現金新台幣1萬元全數捐出，也獲得大家讚賞。
「菸草最後的冬天」攝影展將於3月2日上午10點開跑，展期至3月8日，地點位在中埔鄉隆興村下厝仔2番。
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(中時)
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