花蓮光豐農會美食票選 緊張氣氛更勝選戰

美食開放民眾投票。(楊漢聲攝)

主廚絞盡腦汁設計箭筍料理。(楊漢聲攝)

花蓮縣各地區農會理監事選舉剛落幕，各派系也積極動員拉票，農會內部煙硝味十足，但光豐農會總幹事因同額競選氣氛輕鬆許多，反而是2日舉行的箭筍創意料理比賽，開放民眾試吃評比投票，讓現場主廚壓力相當大，場內氣氛不輸給農會選舉。

(中時)